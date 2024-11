Nuoto FIN | il Collegio Garanzia Coni respinge il ricorso di Rampelli

Leggi su Sportface.it

La Terza Sezione deldidelha respinto ilpresentato dall’onorevole Fabiocontro la Federazione Italiana(FIN). Ilaveva come oggetto l’incandidabilità per la carica di presidente della FIN in vista dell’assemblea elettiva, che ha avuto luogo lo scorso 7 settembre e ha visto la riconferma del presidente Paolo Barelli. E’ questo l’esito dell’udienza odierna, presieduta dall’avvocato Massimo Zaccheo. E’ dunque confermata la decisione del Tribunale Federale emessa il 16 agosto., FIN: ilildiSportFace.