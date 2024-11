Sport.quotidiano.net - Napoli, Manna sul rinnovo di Kvaratskhelia: "Vogliamo premiare il suo percorso in azzurro"

, 19 novembre 2024 - Il Social Football Summit 2024 è stata l'occasione per Giovanni, direttore sportivo del, di fare il punto della situazione tra campo e mercato, partendo proprio dal primo ambito. Il primo impatto in"Il campionato è lungo. Sappiamo da dove siamo partiti e dovearrivare, cioè tornare la squadra di Aurelio De Laurentiis. A tal riguardo, il progetto di una seconda formazione è molto complicato, perché non deve essere qualcosa fine a se stesso". Anche senza unB, all'ombra del Vesuvio si sogna grazie al primo mercato targato, che sta subito dando i suoi frutti anche grazie agli algoritmi. "Penso siano un supporto, ma sono numeri che non possono decidere per te. Sono un romantico e credo ancora che lo scouting sia improntato ad andare a vedere il calciatore".