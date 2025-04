Vi devo dire di Barbara D’Urso Paola Barale rompe il silenzio dopo le ultime voci sulla conduttrice

Leggi su Caffeinamagazine.it

tornerà presto in TV insieme a? È quanto molti si sono chiesti nellesettimane,le indiscrezioni lanciate da Alberto Dandolo. Ospite del programma Obbligo o Verità, condotto da Alessia Marcuzzi, laha finalmente fatto chiarezza sul presunto progetto con l’ex volto di Pomeriggio 5.l’uscita repentina da Mediaset, una vicenda che ancora oggi rappresenta una ferita aperta,ha scelto di prendersi una lunga pausa dal piccolo schermo. Da allora, è apparsa solo in due occasioniRai: prima a Domenica In, dove ha rilasciato un’intervista intensa all’amica Mara Venier, poi a Ballando con le Stelle, dove ha conquistato il pubblico nei panni di ballerina per una notte, contribuendo a un ottimo risultato d’ascolto.Leggi anche: “Buon viaggio mammina”.