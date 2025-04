Panorama.it - Hollywood sotto attacco: la guerra dei dazi di Trump rischia di chiudere il mercato cinese al cinema Usa

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina non risparmiano nemmeno il grande schermo. In un comunicato diffuso in risposta all’inasprimento delle politiche commerciali statunitensi, la China Film Administration ha annunciato di voler «ridurre moderatamente il volume delle importazioni di film statunitensi», affermando di «aderire ai principi dele rispettare le preferenze del pubblico». L’agenzia ha criticato la «pratica sbagliata» del governo americano di imporre «eccessivi» sulle merci cinesi,lineando che tali misure «probabilmente diminuiranno ulteriormente la percezione favorevole del pubbliconei confronti dei film statunitensi». La presa di posizione arriva pochi giorni dopo che l’amministrazioneha innalzato le tariffe doganali sulle importazioni cinesi prima al 104% e poi al 125%.