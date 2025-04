Quotidiano.net - È morta Lucy Markovic, la modella affetta da una rara malattia cerebrale

Leggi su Quotidiano.net

si è spenta all’età di 27 anni a causa di una malformazione arteriovenosacon cui combatteva da tempo. La notizia è stata diffusa questa mattina sul suo profilo Instagram ufficiale e confermata dall’agenzia Elite Model Management di New York che la rappresentava. La notorietà raggiunta in tv, di origine australiana, era diventata nota per aver partecipato nel suo Paese allo show televisivo ‘Australia’s Next Top Model’ nel 2015 dove, ancora adolescente, si classificò seconda. Dopo la sua partecipazione al programma aveva intrapreso la carriera da professionista comparendo in più occasioni sulle pagine di ‘Vogue’ e sfilando, in passerella, per alcuni dei marchi di moda più importanti del pianeta. Tra gli altri Armani, Givenchy, Dolce & Gabbana e Versace.