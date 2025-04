Reggiana-Pisa Inzaghi | Formazioni? Possibili sorprese Non guardiamo gli altri

Pisa, 11 aprile 2025 – Giornata dopo giornata, si avvicina la fine della stagione regolare di Serie B. Sono rimaste solamente sei partite da giocare. Sei finale. La prossima, per il Pisa, è in programma a Reggio Emilia sabato 12 aprile alle 15, contro una Reggiana invischiata nella lotta per non retrocedere. Come consuetudine, Filippo Inzaghi ha presentato la partita in conferenza stampa. SU TRAMONI E LA SQUADRA – "Tramoni si è allenato ieri e oggi. Non può avere i novanta minuti nelle gambe, capirò se sarà meglio averlo nel primo tempo o nel secondo. L'importante è che il giocatore abbia recuperato, ha fatto due buoni allenamenti. Abbiamo la rosa al completo, eccetto lo squalificato Canestrelli. Siamo una squadra forte, dobbiamo conquistare il nostro sogno. Speriamo di fare una grande gara".

