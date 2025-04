Formiche.net - Pulizie e spionaggio. Tutti i timori (russi) al Bundestag

Roderich Kiesewetter, deputato della Cdu e membro delle commissioni Esteri e di controllo sull’intelligence del, ha deciso di permettere che il suo ufficio venga pulito solo una volta alla settimana. La ragione? Il timore di attività dirusso, considerato che l’azienda Winkels e altre tre fonti hanno confermato al giornale Die Zeit l’impiego di personale russo addetto alleall’interno del Parlamento tedesco. Il tema è anche più ampio: alcuni temono attacchi esterni, altri interni, in particolare a causa dell’aumentato numero di 152 deputati dell’AfD e dei loro assistenti che, dice Gabriele Katzmarek dell’Spd, hanno scarso rispetto per l’ordine democratico.I controlli che mancanoSecondo quanto riferito dal giornale, nonostante i dipendenti assunti all’interno delvengano controllati per verificare la presenza di loro eventuali precedenti penali tramite la banca dati dell’Inpol (l’archivio delle forze di polizia), un sistema di controllo di sicurezza approfondito, che comprende anche informazioni provenienti dai servizi segreti, viene effettuato solo in casi isolati.