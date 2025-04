Aggredisce l' avvocatessa della sua ex poi tempesta entrambe di messaggi | arrestato 41enne che aveva il braccialetto elettronico

braccialetto elettronico, dopo averle entrambe. Corriereadriatico.it - Aggredisce l'avvocatessa della sua ex, poi tempesta entrambe di messaggi: arrestato 41enne che aveva il braccialetto elettronico Leggi su Corriereadriatico.it Ancora violenza contro una donna. Nonostante il divieto di avvicinarsi e comunicare con l'ex compagna e la legale di lei, con applicazione al, dopo averle

Aggredisce l'avvocatessa della sua ex, poi tempesta entrambe di messaggi: arrestato 41enne che aveva il bracci. Avvocatessa aggredita al parcheggio dall'ex marito di una sua assistita: ha tentato di strangolarla. Avvocatessa aggredita, braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all'ex marito della sua cliente. Arezzo, colpisce al volto l'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. Finisce in manette. Brutale aggressione a Cerignola: avvocato picchiato da un ex cliente, ora è ricoverato in ospedale. Fiuggi, Perseguita e tormenta l'ex marito: arrestata un'avvocatessa. Ne parlano su altre fonti

Avvocatessa aggredita, braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all'ex marito della sua cliente - ANCONA - Divieto di avvicinamento, di comunicazione e braccialetto elettronico per l'uomo che mercoledì mattina ha aggredito l'avvocatessa dell'ex moglie fuori dal parcheggio ... (msn.com)

Ancona, avvocatessa presa per il collo: chiesti divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per l'ex della sua cliente - ANCONA - Avvocatessa aggredita dall'ex marito di una sua cliente fuori dal parcheggio degli Archi: la Procura ha chiesto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ... (msn.com)

Terrore in centro ad Ancona, avvocatessa aggredita per strada dall'ex marito di una sua cliente: «Voleva strozzarmi, salvata dai passanti» - ANCONA - Un braccio intorno al collo. Il respiro che si fa sempre più difficoltoso. La stretta che sembra non finire mai. Poi le grida: ... (msn.com)