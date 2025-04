Barilla diventa Official Pasta Partner della Formula 1

Barilla e Formula 1 annunciano una nuova Partnership: una collaborazione pluriennale che unisce due marchi radicati nella passione, nella tradizione e nella gioia delle esperienze condivise. La Formula 1 è la massima espressione della competizione. La posta in gioco è alta, la tensione palpabile e l'eccitazione senza pari. Ma quando la gara è finita e il rombo dei motori si affievolisce, accade qualcosa di magico: Barilla riunisce tutti intorno alla tavola. Nella Formula 1 il successo è una questione di precisione. Ogni dettaglio conta e l'eccellenza deriva dal perfetto equilibrio tra potenza, resistenza e strategia. Ma soprattutto richiede un impegno senza compromessi per la qualità. La stessa dedizione caratterizza Barilla. Dagli uffici agli stabilimenti di produzione, ogni fase del processo è guidata dalla ricerca incessante delle migliori materie prime, dalla conservazione dei sapori autentici e dal continuo miglioramento per offrire i prodotti migliori.

