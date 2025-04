Lanazione.it - Terribile schianto in auto. Estratto dalle lamiere, muore a 54 anni

Leggi su Lanazione.it

Terni, 11 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta l’uomo di 54che questa mattina si è schiantato con la propriacontro un casaletto nei pressi di Parrano, in provincia di Terni. L’uomo ha perso il controllo della propria vettura lungo la statale 104, ma ancora non è chiaro cosa abbia provocato l’incidente. Lanciato l’allarme al 112, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Orvieto. L’uomo è statodel veicolo distrutto dopo l’incidente, ma per lui non c’è stato niente da fare. Il 54enne, che in base a quanto appreso è originario della provincia di Firenze, è stato immediatamente trasportato in ospedale con l’elisoccorso, ma è morto poco dopo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche i carabinieri di Orvieto.