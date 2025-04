Sono loro e stanno… Shaila e Lorenzo la foto dopo il Grande Fratello Shailenzo secchi poi la scoperta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nonostante la fine della relazione traGatta eSpolverato sia stata ufficialmente sancita durante la finale del, alcuni fan sembrano ancora non essersi arresi all’idea che la coppia, ormai sciolta, non tornerà più insieme. L’ex velina, infatti, ha scelto di chiudere la storia in diretta nazionale, mettendo un punto definitivo a un rapporto che, stando alle sue parole, era diventato per lei insostenibile. Tuttavia, l’eco dellarelazione continua a risuonare sui social, dove i nostalgici di quella che avevano ribattezzato “” cercano disperatamente segnali di un possibile riavvicinamento.Nelle ultime ore, su X è diventata virale unache ha fatto discutere:ritratti mentre si scambiano un bacio all’interno di una gelateria.