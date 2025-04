I funghi della signora Michelle

I funghi della signora Michelle. RENDEZ-VOUS – Festival del Nuovo Cinema Francese (Roma 2-6 aprile 2025): Quand vient l’automne (Sotto le foglie) di François Ozon. Ne parlano su altre fonti

Sotto le foglie - Recensione: i funghi cartine tornasole - Sotto le foglie suggerisce che i vincoli più profondi non sono necessariamente quelli di sangue. L’amore può saltare una generazione (come nel rapporto complice e puro tra Michelle e Lucas) e ... (cinefacts.it)

Sotto le foglie, recensione: madri, figli, funghi e sensi di colpa nel grande giallo targato Ozon - Già campione d'incassi in Francia, Sotto le foglie di Ozon mette a nudo la realtà dei rapporti umani tra fantasmi del passato, colpe impossibili da espiare e misteriosi e possibili delitti. In sala co ... (msn.com)

