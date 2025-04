Ilgiorno.it - Cermenate, gli trovano addosso droga e un coltello: denunciato a soli 17 anni

(Como), 11 aprile 2025 – Hascisc, marijuana e un. Sono stati trovati dai carabinieri dia un ragazzo di 17residente in paese, controllato in seguito alla segnalazione di un borsello abbandonato in un campo di via Oscura a. Giunti sul posto, i militari hanno notato il ragazzo che si aggirava senza apparente motivo, e una volta interpellato, non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla sua presenza in quel luogo. Gli accertamenti e la perquisizione personale hanno permesso di scoprire che nascondeva negli slip 14 involucri di cellophane contenenti complessivamente 6 grammi di hascisc. A poca distanza c’era il borsello segnalato, risultato essere di proprietà dello stesso diciassettenne. All'interno sono stati trovati ulteriori due involucri di cellophane contenenti un totale di 27 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dellae di undi oltre 20 centimetri.