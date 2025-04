Ilnapolista.it - Nel Tottenham c’è una talpa, Postecoglou: «Stanno trapelando informazioni, a volte sono mezze verità, altre qualcosa in più»

Il tecnico delAngeè convinto che ci sia unaall’interno del club in questa stagione. Gli Spurs14esimi in classifica, a 37 punti e molto lontani dalla zona europea.Lanel: «Sta, ain più»Dopo la partita contro l’Eintracht Francoforte di ieri, terminata 1-1, la Bbc ha riportato le dichiarazioni di:«Non c’è dubbio che abbiamo unaall’interno del club. Qualcuno continua a far trapelare. Non capisco perché; questo rende il nostro lavoro ancora più difficile. Non ci aiuta, perché dà una mano agli avversari. Ho un’idea precisa da dove possano arrivare le, ma ce ne occuperemo noi. Ain più.