Attacco hacker all’app dell’Atm | rubati i dati degli utenti L’azienda dei trasporti di Milano | Rischio di usi non autorizzati

Leggi su Open.online

L’applicazionedel trasporto pubblico di, è stata oggetto di uninformatico. A darne notizia è stata la stessa azienda, spiegando che a essere colpita è stata Mooney Servizi SpA, la compagnia che si occupa di gestire l’applicazione e i. Diverse informazioni sensibili di coloro che usano l’app sono state trafugate e sono ora disponibili a pirati informatici che possono utilizzarle in maniera fraudolenta. Atm spiega sul proprio sito che isono stati copiati in un sistema di archiviazione in cloud esterno non autorizzato. È molto difficile, dunque, che possano essere rimossi dalla rete. Qualisono statilicazionedeimilanesi evidenzia che sono stati trafugatianagrafici, di contatto,di profilo cliente.