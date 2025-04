Ilfoglio.it - Chi pensa che le università telematiche non facciano ricerca, oggi resta indietro. La sfida

Al direttore - Spinta dall'integrazione sempre più pervasiva delle tecnologie digitali, anche lascientifica sta vivendo una profonda trasformazione. I centri difisici, che una volta rappresentavano l’unico punto di accesso al sapere scientifico, diventano ora solo uno snodo all’interno di un sistema globale senza confini, in cui studiosi di tutto il mondo collaborano e si confrontano, generando performance di alto livello. Le dinamiche di produzione del sapere non si esauriscono più nei laboratori fisici o negli archivi tradizionali, ma si estendono in ambienti digitali interconnessi, capaci di accelerare l’analisi dei dati, la condivisione dei risultati e lo sviluppo di nuove soluzioni. Tecnologie avanzate come i software di motion capture, l’intelligenza artificiale applicata all’analisi del gesto, le simulazioni in realtà aumentata, i sensori indossabili, permettono di raccogliere dati con elevata precisione scientifica.