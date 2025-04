.com - Lega Navale Italiana, presentati al Senato gli Europei di windsurf, a Ostia in gara 300 atleti

(Adnkronos) –si prepara ad accogliere una delle principali competizioni giovanili europee degli sport del mare: i CampionatidiTechno 293 e 293 Plus, in programma dal 15 al 21 aprile. Trecento giovaniunder 19, provenienti da 17 Paesi, arriveranno sul litorale romano per sfidarsi in mare, tra le onde e il vento di primavera, in una competizione che unisce sport, cultura del mare e vocazione territoriale. La manifestazione è organizzata dalla Sezione didella, punto di riferimento nazionale per la promozione della vela giovanile e degli sport nautici, in collaborazione con la International Techno 293 Class Association, la FederazioneVela e la Presidenza Nazionale della LNI. Le regate si svolgeranno nelle specchio acqueo di fronte alla base nautica delladia partire dal 16 aprile, mentre la cerimonia d’apertura si terrà martedì 15 aprile alle 17:00 presso il Pala Fijlkam di(via dei Sandolini 79) con la sfilata delle squadre e il saluto istituzionale alle dezioni.