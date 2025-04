Bergamonews.it - Costruire il futuro: come tecnologia e innovazione alimentano la nuova imprenditorialità

Leggi su Bergamonews.it

Si è svolto venerdì 11 aprile, nella sede del Point di Dalmine, l’evento “illa”, organizzato da Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo, nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana.In apertura dell’incontro ha portato i suoi saluti Fabrizio Clermont, Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha ricordato“la Giornata Nazionale del Made in Italy sia una ricorrenza istituita per celebrare il talento, la visione e l’eccellenza che contraddistinguono le nostre imprese. Questa iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per riconoscere il ruolo centrale che il Made in Italy ricopre nella nostra economia, nella cultura produttiva del Paese e nella percezione del nostro brand a livello internazionale.