Lanazione.it - Cerimonia a Montemurlo per la strada intitolata a Luana D’Orazio. Il sindaco invita il presidente Mattarella

(Prato), 11 aprile 2025 – Una. La giovane donna di appena 22 anni morì sul posto di lavoro, un'orditura di Oste, il 3 maggio 2021. Il Primo maggio, data simbolica in quanto giorno dedicato alla festa dei lavoratori, proprio aavverrà ladi intitolazione della nuovadi collegamento tra via Aldo Moro e via Livorno. “Un luogo fisico dedicato aperché la sua memoria rimanga viva e rappresenti un monito per istituzioni, imprenditori e cittadini ad impegnarsi concretamente, perché la sicurezza sul lavoro sia sempre la priorità assoluta e mai un costo o un lusso – dice ilSimone Calamai – In questa importante occasione, oltre a celebrare la Festa dei Lavoratori, come comunità abbiamo sentito il dovere morale e civile di rendere omaggio ae con lei a tutte le vite spezzate sul posto di lavoro con la speranza di porre fine a questo triste elenco di morte e dolore".