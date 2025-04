Ultimouomo.com - Il bello del giovedì sera 2025 vol. 14

LA LUCE DI BODOC’è una frase che mi è sempre rimbalzata in testa. La canta Miro Sassolini, ma anche Piero Pelù, e poi Federico Fiumani, in questa canzone che si chiama Amsterdam, è dei Diaframma, ma anche no, perché è anche un po’ dei Litfiba (è una storia lunga). Comunque la frase, o il verso, vedete voi, fa Dove il giorno ferito impazziva di luce. Dovreste ascoltarla per capire: siamo nel genere new wave, c’è questa batteria secca e ripetitiva, un bel giro di basso, la voce è pulita ma cupa: Dove il giorno ferito impazziva di luce canta, quasi strilla. Dove il giorno ferito impazziva di luce ripete. Comunque l’idea che mi sono sempre fatto io di questo giorno ferito che impazziva di luce è esattamente questa. Ieri a un certo punto sembrava che Bodo-Lazio non dovesse giocarsi. Erano previste forti nevicate.