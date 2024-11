Quifinanza.it - L’Unione Europea e i finanziamenti all’Ucraina: un impegno da 122 miliardi di euro

Dal 24 febbraio 2022, data dell’invasione russa dell’Ucraina,(UE) ha messo in campo un supporto senza precedenti per sostenere il Paese e i suoi cittadini. Sono passati 1000 giorni dalla tragica notte in cui inizio l’invasione russa, e gli aiuti dell’UE e dei suoi Stati membri hanno raggiunto la cifra di 122di. Questo sostegno si articola in contributi economici, militari, umanitari e diplomatici, oltre a iniziative specifiche per la gestione dei beni russi bloccati. Di seguito, un’analisi dettagliata delle misure adottate.Bilancio straordinario: l’pa al fianco dell’economia ucrainaL’UE ha destinato circa 61,5diin sostegno economico e umanitario, con una combinazione di prestiti, sovvenzioni e garanzie:Assistenza macrofinanziaria: erogati tra il 2022 e il 2023 per far fronte alle necessità immediate del governo ucraino e facilitare l’integrazione con