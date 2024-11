Oasport.it - LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2024 in DIRETTA: comincia il match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:02 Ricordiamo un dato importante: lavincendo questosi aggiudicherebbe l’aritmetico passaggio alla seconda fase. Un dato scontato per una corazzata come la loro.INIZIO PRIMO END12:59 Il martello nel primo end sarà in mano agli scozzesi, che avranno le stone rosse. Stone gialle per l’. Forza ragazzi!12:58 Manca poco all’inizio del! Ancora due minuti!12:54 Questo, invece, quello dellaNamePosizioneFunzioneLanciare dei sassiGenderMOUAT Bruce4SRHARDIE Grant3VRLAMMIE Bobby2RMcMILLAN Hammy1RWADDELL KyleARGOODFELLOW MichaelCMDRUMMOND GregNMBERRY KeithOM12:53 Questo il roster dell’NamePosizioneFunzioneLanciare dei sassiGenderRETORNAZ Joel4SRMOSANER Amos3RARMAN Sebastiano2RGIOVANELLA Mattia1VRZISA AlbertoARFRY Ryan (CAN)CMMARIANI MarcoNMDIDONI MassimilianoOM12:50 Gli azzurri giocheranno sulla pista E.