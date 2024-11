Gaeta.it - L’Hotel Majestic di Bolzano: il paradiso degli sportivi in cerca di neve e avventura

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter4*S, situato lungo le pendici del famoso comprensorio sciistico Plan de Corones, si presenta come una meta ideale per gli appassionati di montagna e sport invernali. Con la sua posizione strategica tra le straordinarie Dolomiti,offre una vasta selezione di attività adatte a ogni tipo di visitatore, da coloro che preferiscono lo sci a chiun contatto più tranquillo con la natura attraverso passeggiate nella.Un accesso privilegiato al Plan de CoronesPochi minuti separanodalle piste da sci del Plan de Corones, una delle aree più rinomatesport invernali nel cuore delle Dolomiti. Questo comprensorio si distingue per la sua offerta di oltre 119 km di piste perfettamente curate, in grado di soddisfare le esigenze di sciatori di ogni livello.