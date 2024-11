Ilgiorno.it - "La pianura è penalizzata dall’inversione termica"

Matteo Zanetti è meteorologo di Arpa Lombardia. Dopo uno dei mesi di ottobre più piovosi, cosa è cambiato da inizio novembre da determinare una rapida crescita degli inquinanti? "Già dalla prima settimana di novembre sull’Europa Centrale e sul Mediterraneo ha prevalso un tipo di tempo anticiclonico, caratterizzato quindi da elevata stabilità dell’aria che ha assicurato una generale assenza di precipitazioni e un frequente soleggiamento. Tuttavia, come tipicamente accade tra la fine dell’autunno e l’inverno, lo stesso anticiclone ha portato a una debole circolazione atmosferica a bassa quota e in, favorendo altresì la formazione di foschie e nebbie estese". Perché assistiamo a giornate più miti nelle fasce centrali della giornata sulle prealpi piuttosto che in? "La presenza dell’anticiclone è normalmente associata alla presenza di aria più calda.