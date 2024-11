Cityrumors.it - La Kings League arriva in Italia: le regole e chi sono i presidenti

Leggi su Cityrumors.it

Uno dei tornei più seguiti a livello internazionalenel nostro Paese. Ecco come funziona e qualile squadre che prenderanno parte alla nuova edizioneLafinalmente in. La nuova edizione del torneo ideato da Gerard Piqué e al quale hanno aderito diversi campioni si svolgerà nel nostro Paese anche se le date nonstate ancora note. La certezza è che il prossimo 12 gennaio a Torino ci sarà la finale della World Cup Nationsdi questa competizione. Ovvero saranno 16 i Paesi che in dodici giorni si andranno a giocare il titolo di campione del mondo.Lain: lee chi(Instagram) – cityrumors.itNaturalmente l’attenzione, però, è catalizzata sul campionatono.12 i top streamer che andranno a sfidarsi in un torneo che sin da oggi si preannuncia molto interessante e ricco di sorprese.