It.newsner.com - Infermiera fotografa mano di un’anziana che diventa virale

Leggi su It.newsner.com

Il diavolo è nei dettagli, come dice il vecchio detto. Ascoltando coloro che sono più anziani e più saggi di noi, spesso possiamo imparare e crescere, acquisendo un’esperienza che altrimenti non avremmo.Gli infermieri assistono quasi quotidianamente ad alcuni dei momenti peggiori della vita delle persone. Detto questo, si potrebbe ipotizzare che siano gli infermieri a vedere più miracoli di chiunque altro. Come nel caso dell’Brandalyn Mae Porter, quando ha visto i dettagli sulle mani didonna .Quando Brandalyn Mae Porter ha condiviso un’immagine sui social media, le persone hanno visto solo le mani di una donna anziana. Ma finché non hanno letto le parole di Brandalyn, hanno visto le mani sotto una luce completamente diversa.Immagine condivisa oltre 160.000 volteL’immagine e la relativa didascalia sono state condivise oltre 160.