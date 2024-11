Ilrestodelcarlino.it - Sanmichelese salda al 3° posto. Per il Castelnuovo è buio pesto

: Paganelli, Casini, Merli, Baisi, Ashong, Costa, Alicchi (41’ s.t. Rafrari), Tardini, Peddis (43’ s.t. Gorzanelli), Manzini (43’ s.t. Solla), Frimpong (31’ s.t. Ferrari). All. Azzurro (Montanari, Doku, Venturelli, Tolu, Geti): Menozzi, Manini, Fontanesi, Bellei, Baroni, Reggiani (25’ s.t. Stanzani), Buffagni, Fosu (25’ s.t. Solieri), Fugallo, Copertino, Cantaroni. All. Casalgrandi Braglia, Nizzoli, Borri, Bavieri, Missori, Carboni) Arbitro: Danielli di Bologna (Seminara, Rubeis) Reti: 37’ p.t. Manzini, 13’ s.t. Alicchi Note: ammoniti Ashong, Reggiani Lavola, e consolida il suo terzoin classifica, il– alla terza sconfitta consecutiva – resta a terra. Tutta qua, in estrema sintesi, la gara dello Zanti: un gol per tempo – straordinario quello con cui Manzini apre le marcature – e, oltre ad un legno, diverse occasioni sprecate per i padroni di casa, due pali e qualcosina da recriminare anche per gli ospiti, che tuttavia hanno concesso troppo agli uomini di Azzurro, la cui fase offensiva – quello sassolese è il secondo miglior attacco, dietro ai marziani della CDR Mutina – si giova in questo periodo della buona vena di Manzini, arrivato con la rete di ieri in doppia cifra.