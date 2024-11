‘La Talpa’ tensione alle stelle | scopri cosa accade stasera

Leggi su Corrieretoscano.it

Lunedì 18 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la terza puntata di ‘La Talpa – Who is the Mole’, il reality show condotto da Diletta Leotta. Dopo l’eliminazione di Marco Melandri, i concorrenti ancora in gara sono: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Muller, Veronica Peparini, Andrea Preti e Gilles Rocca. Ma chi tra loro è la talpa che sta sabotando il gioco?Questa settimana, i concorrenti dovranno affrontare due sfide ad alta: una missione che li vedrà sospesi su un ponte sopra il ‘Lago del Salto‘ per un tuffo ad alta quota, e una ‘grande prova‘ che testerà la loro resistenza tra fuoco e ghiaccio. Inoltre, il mentalista Francesco Tesei cercherà dire chi mente e chi dice la verità attraverso un esperimento psicologico.