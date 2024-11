Scuolalink.it - Incontro nazionale per il Personale ATA: appuntamento a Roma il 21 Novembre 2024

La FLC CGIL e Proteo Fare Sapere organizzano unrivolto alATA, in programma per il 21al Centro Congressi di Via Frentani, 4, a. L’evento punta a riunire collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e DSGA, offrendo uno spazio di confronto sulle condizioni lavorative e sulle esigenze professionali della categoria. Focus sulle condizioni di Lavoro e sulle nuove esigenze professionali Durante l’, i protagonisti saranno i rappresentanti delle figure professionali delATA, che analizzeranno le sfide attuali del settore. Verranno approfondite le condizioni lavorative, con particolare attenzione all’evoluzione delle competenze richieste e alle necessità emergenti. Questo momento di dialogo mira a valorizzare il contributo di ogni ruolo nel sistema scolastico.