Lapresse.it - Elezioni regionali, de Pascale verso vittoria in Emilia-Romagna: “Terra ferita, basta speculazioni”

“Siamo stati capaci di interpretare valori fortissimi di questa”. Lo ha dichiarato Michele de, candidato del centrosinistra, vicino allaalleinnella sfida con Elena Ugolini, in corsa per il centrodestra, dal palco del suo comitato elettorale, a Bologna. Il sindaco di Ravenna ha parlato anche di una “fiducia rispetto a una politica onesta a identificare i problemi, nel proporre soluzioni e mai arrogante”.“Mi rivolgo direttamente a Giorgia Meloni: noi, in questa, siamo stati profondamente feriti nell’ultimo anno e mezzo. Da questa campagna elettorale deve finire la speculazione politica“, ha detto ancora de. Che ha poi auspicato una collaborazione con la presidente del Consiglio, ribadendo la speranza di poterla incontrare già nei prossimi giorni “e segnare un cambio di passo”.