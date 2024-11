Gaeta.it - Comiso: la Sicilia investe 3 milioni di euro per la crescita dell’aeroporto, nuove opportunità in vista

L'aeroporto di Comiso, nella provincia di Ragusa, si prepara a un rilancio significativo grazie al finanziamento di 3 milioni di euro approvato dalla Regione. L'obiettivo è potenziare lo scalo non solo per aumentare il traffico passeggeri, ma anche per rafforzarne la competitività a livello nazionale e internazionale. Questo investimento rappresenta una chance per attrarre compagnie aeree e incrementare considerevolmente il numero di viaggiatori in transito. Il potenziamento dell'aeroporto di Comiso Il finanziamento di 3 milioni di euro è un punto di partenza cruciale per il rinnovamento delle strutture e dei servizi dell'aeroporto di Comiso. La Società Aeroportuale di Catania, che gestisce lo scalo, ha già avviato piani per migliorare non solo il terminal passeggeri, ma anche l'area cargo.