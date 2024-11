Ilfattoquotidiano.it - Salvo Riina omaggia il padre su Instagram nell’anniversario della morte, oltre 400 like: “Grande uomo”

Un post per far discutere? Per lanciare un messaggio? Salvuccio, 47 anni, il terzogenito di quello che fu capo dei capimafia siciliana, Totò, con un post suilmorto nel carcere di Parma dove era detenuto il 17 novembre 2017 con una foto incorniciata del mafioso corleonese con accanto un vaso con due rose rosse. Salvuccioscrive facendo attenzione alle maiuscole: “Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in Noi e con Noi”.Il post ha finora ottenuto400e decine di commenti del tipo “Uncon i veri valorifamiglia. Ognuno di noi combatte la propria guerra per la sua famiglia”, “non ne nascono più come lui sicuramente”, “Totò l’imbattibile e unico”. Un tripudio di commenti. Non è la prima volta chejr è protagonista di un post che fa discutere per aver deriso la via intitolata al giudice Cesare Terranova, ucciso dalla mafia.