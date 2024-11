Oasport.it - Pagelle slalom maschile Levi 2024: Noel pennella, Kristoffersen che rimonta, Braathen si avvicina, gli italiani no

Domenica 17 novembreCLEMENT10: bentornato Clement! Non vinceva da Schladming 2023 e, finalmente, ha spezzato il digiuno. Non solo, lo ha fatto nel migliore dei modi, dominando entrambe le manche. Nella prima discesa è impeccabile,porta dopo porta e accumula un ottimo vantaggio. Nella seconda, nonostante possa gestire, spinge come se nulla fosse e chiude con un vantaggio amplissimo su tutti. Il francese ha dimostrato tutte le sue indubitabili qualità. Saprà riproporle nel corso della stagione?HENRIK9: che seconda manche per il norvegese! Da undicesimo a secondo. Un segnale a tutti che la condizione sia quella giusta. Dopo troppi alti e bassi negli ultimi anni la sua intenzione sarebbe ritrovare una continuità ai più alti livelli che è nelle sue corde.