Milano Edoardo Giovanbattista Austoni figlio dell’ex luminare torna a casa ferito e muore dissanguato | cosa sappiamo finora

Leggi su Open.online

È giallo sulla morte diprimario di urologia e andrologia dell’ospedale San Giuseppe discomparso nel 2012. Il 52enne è deceduto ieri sera, sabato 16 novembre, intorno alle 22, accasciandosi davanti alla compagna al rientro a, in via Giovanni Ameglio, nella periferia Nord-Ovest del capoluogo lombardo. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori,è uscito dall’appartamento, da solo e in pantaloncini corti, dicendo alla fidanzata che sarebbe andato a comprare qualda bere. Mezz’ora più tardi è rientrato amalconcio, con due ferite: una lieve al sopracciglio destro e una di due centimetri alla gamba destra, all’altezza della tibia, dove aveva una vena vari, che ha causato un abbondante perdita di sangue. Quest’ultima, fatale per l’uomo.