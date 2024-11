Ilfattoquotidiano.it - La first lady del Brasile contro Musk: “F..k you” e l’imprenditore trumpiano: “Perderanno le elezioni”

Non passa giorno che Elonnon sia protagonista o oggetto di qualche polemica in giro per il mondo. Questa volta è ilil paese, anche se è stato il patron di Tesla e Space X, nominato da Donald Trump a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa, a subire il primo colpo. Durante un discorso sulla lotta alla disinformazione al Cria G20, evento che si svolge a Rio de Janeiro nei giorni che precedono il vertice dei leader del G20 e che punta a mettere in contatto creatori, attivisti e comunicatori digitali per discutere di fame, inclusione ed emergenza climatica, labrasiliana Janja Lula da Silva lo ha insultato.Come si vede dalle immagini di Cnn Brasil, Janja stava parlando nel corso di una conferenza sulla lotta alla disinformazione al Cria G20 quando è stata interrotta dalla sirena di una nave.