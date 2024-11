Lanazione.it - La ’Corrida’ di Ofelia. Miss Italia in tv al fianco di Amadeus: "Grande occasione"

È partita col piede giusto l’avventura a ‘La Corrida’ diPassaponti, la ragazza senese che a settembre ha vinto il titolo di2024.è stata scelta per far parte del cast di uno dei programmi storici dei palinsesti televisivi che quest’anno è traslocato sul Canale Nove. Uno dei programmi sui quali punta moltoapprodato in questa emittente dopo il clamoroso divorzio dalla Rai. E ‘La Corrida’ ha iniziato alla. Nella puntata di esordio ha catturato l’attenzione di 982mila spettatori, mercoledì scorso nel secondo appuntamento è cresciuta superando il milione di spettatori. È il programma che fece la fortuna di Corrado Mantoni e che è stato un caposaldo delle programmazioni di Rai e di Mediaset. PerPassaponti una bella opportunità e un contratto per le otto puntate del programma che venne lanciato negli anni Cinquanta.