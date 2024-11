Calciomercato.it - DIRETTA Nations League, Italia-Francia 0-1: subito Rabiot! LIVE

Ultima partita della fase a gironi dellaper la Selezione Azzurra di Luciano Spalletti: avversari di giornata i ‘Galletti’ francesiL’attesa per la partita più importante del gruppo 2 dellaè finita: alle 20.45 scendono in campo l’e laper l’atto finale della fase a gironi con in palio la testa della classifica.Spalletti esulta (LaPresse) – Calciomercato.itQuella contro i francesi non è, però, mai una sfida banale, nonostante non ci siano obiettivi importanti in ballo. Entrambe le squadre, infatti, sono qualificate ai quarti di finale della manifestazione europea, ma, dopo la sconfitta dell’andata patita a Parigi, i ‘Galletti’ vorranno sicuramente rifarsi. Gli Azzurri del commissario tecnico Luciano Spalletti arrivano a questo appuntamento dopo la convincente vittoria ottenuta a Bruxelles contro il Belgio di Domenico Tedesco: 1-0 il risultato finale, decisiva la rete del centrocampista del Newcastle Sandro Tonali.