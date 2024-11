Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2024 ore 19:30

DEL 16 NOVEMBREORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SALARIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SETTEBAGNI E SANTA COLOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;SI E’ DA POCO CONCLUSO, INVECE, L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA NOMENTANA, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER SETTEBAGNI;IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA– NAPOLI VIA FORMIA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA LA CIRCONE È SOSPESA TRA PRIVERNO E FORMIA; PREVISTE LIMITAZIONI E CANCELNI PER ALCUNI TRENI INTERCITY, INTERCITY NOTTE E REGIONALI, MENTRE SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERROTTA. TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 20 NOVEMBRE.