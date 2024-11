Gaeta.it - Opportunità di formazione gratuita per giovani professionisti nel settore turistico a Santa Marinella

Un programma formativo offre ail'occasione di acquisire competenze neldell'Hospitality Management e del Marketing, finalizzate alla valorizzazione del territorio e della filiera enogastronomica. Organizzato dalla ITS Turismo Academy di Roma, il corso gode del patrocinio del Comune die non comporta alcun costo per i partecipanti, grazie al finanziamento della Regione Lazio.specializzata in Hospitality ManagementIl corso di Hospitality Management e Marketing è concepito per preparare i partecipanti alle professioni qualificate all'interno di attività turistiche e ricettive. Ledi carriera variano da hotel e bed & breakfast a navi da crociera e agriturismi. Gli studenti saranno formati anche per lavorare in agenzie di viaggio, tour operator e uffici dedicati alla promozione turistica.