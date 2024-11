Lanazione.it - Il Monviso visto da Livorno. Il nuovo incredibile scatto di Fabio Longaron

Leggi su Lanazione.it

, 16 novembre 2024 – Ilda. In tutto fanno 296 chilometri in linea d’aria. Sembra fantascienza, ma in realtà è ildi, il 25enne studente di scienze naturali di Massarosa grande appassionato di natura e fotografia. Il 14 settembre scorso aveva fotografato dalla collina di Pedona, sopra Camaiore, il "Re di Pietra" piemontese da ben 269 chilometri di distanza. Stavolta si è superato, riuscendo a immortalare iladdirittura da, cioè da quasi 300 chilometri. La Torre di Pisa fotografata dalla Corsica. Uno"Stamani, mentre il Sole era prossimo a sorgere, la Luna tramontava su. Calando, prima di scomparire sotto all’orizzonte, ha incontrato lui, il, incorniciando la sua inconfondibile forma, ad “appena” 296 km di distanza”, scrive lo stessoin un gruppo social.