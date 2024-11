Cityrumors.it - Scuola, studenti in piazza: “Ecco cosa chiediamo al Governo”

Mobilitazione generale nella giornata dello sciopero indetto dai sindacati studenteschi che li ha visto scendere inin 35 città italiane contemporaneamenteSono giorni caldissimi sul fronte dellae centinaia disi sono ritrovati compatti a marciare per le strade di molte città italiane per per lo sciopero nazionale contro ile la legge di bilancio. Un’adesione quassi compatta da parte di tutte le sigle tra cui Rete degliMedi, Osa, Collettivi e Autonomi. A Roma in particolare la manifestazione ha preso il via dale Ostiense per arrivare in corteo davanti all’entrata del Ministero dell’istruzioni e del Merito in Viale Trastevere.in- Cityrumors.it – ansa fotoL’origine della protesta degliha come obiettivo principale quello di contestare le decisioni politiche ed economiche del, in particolare quelle in politica estera che sostengono Israele in un contesto purtroppo di crescente tensione internazionale.