Roma box usato come base per lo spaccio | 32enne incastrato da un mazzo di chiavi

, 15 novembre 2024 – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio Nuovo ad arrestare un trentaduenne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti e a denunciare un 21enne italiano per resistenza a Pubblico Ufficiale.Gli agenti hanno fermato per un controllo l’autovettura con a bordo il 21enne ma, nonostante l’Alt intimato da poliziotti, l’uomo, in compagnia di un altro passeggero, ha innescato la retrcia tamponando violentemente il veicolo che si trovava dietro di loro. Successivamente, i due sono stati fermati e, a seguito di un controllo, è stata rinvenuta una cospicua somma di denaro e undiriportante l’etichetta “BOX 16”. Al termine della identificazione, il ventunenne è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale.