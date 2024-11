Unlimitednews.it - Lazio, Aurigemma “Sensibilizzare la cultura della prevenzione”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Continua il progetto di ‘Un Consiglio in Salute’. Dopo il successoprima giornata, ripetiamo l’iniziativa, incentrata sull’HPV e sul tumore del colon retto. Sono oltre 90 le persone che si sono prenotate per le prestazioni odierne, usufruendopossibilità di fare screening e, utili non per curare ma per prevenire alcune patologie”. Queste le parole del presidente del Consiglio Regionale del, Antonello.spf/mgg/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo