La vita come un film

Tornando in auto da Milano, ho sentito per la prima volta una canzone dei Nomadi, “Ma cheè la”. Non conoscevo questa canzone, che il web mi informa sia stata lanciata nel dicembre 1993, ma ascoltandola, ho realizzato che il suo testo riflette un pensiero che mi porto dentro da sempre: la, in effetti, èun, con scene che non possiamo prevedere, ma che ci spingono sempre a continuare a recitare. Ogni giorno, tanti di noi, scommetto, si svegliano con la domanda: “Cosa mi riserverà la giornata?” Ogni momento è una nuova scena, piena di incertezze, ma anche di opportunità. Laè fatta di percorsimontagne russe che ci sollevano e ci fanno scendere in continuazione, lasciandoci sempre timorosi, ma con il desiderio di andare comunque avanti, di scoprire cosa succederà dopo.