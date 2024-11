Thesocialpost.it - Finals, Alcaraz eliminato! Vince Zverev, chi sarà l’avversario di Sinner

Clamorosa sorpresa alle: Carloschiude la sua avventura con una sconfitta contro Alexander, che lo elimina battendolo 7-6, 6-4 nell’ultima giornata del gruppo John Newcombe. Il tedesco, perfetto nella fase a gironi con tre vittorie su tre, si qualifica per la semifinale dove affronterà Taylor Fritz., nonostante una grande resistenza nel primo set – in cui ha annullato sei palle break e un set point prima di arrendersi al tie-break – non è riuscito a ribaltare il match. Nel secondo set, un break subito nel game d’apertura ha deciso l’incontro, condannando lo spagnolo all’eliminazione.Chi sfideràin semifinale?In serata, il match tra Andrey Rublev e Casper Ruud stabilirà il secondo semifinalista del gruppo John Newcombe. A Ruud bastare un set per qualificarsi, mentre Rublev dovrà imporsi in due set concedendo meno di sette game.