Basket Eurolega 2024 2025 | Spagnolo brilla nel ko dell’Alba colpo Anadolu Efes a Madrid

Sono andati in scena cinque match validi per la decima giornata dell’di. L’Olympiacos recupera 13 punti di svantaggio e sconfigge in trasferta il Maccabi Tel Aviv con lo score di 94-91. Successo di misura anche per Lione-Villeurbanne, che ribalta il pronostico della vigilia e supera per 77-74 la Stella Rossa nel segno di Maledon (26 punti). Vittoria pure per l’altra francese impegnata, il Monaco, capace di battere per 87-75 il Baskonia.RISULTATI E CLASSIFICAColpaccio dell’Andaolu, che sbanca, mandando al tappeto il Real per 74-64. Avanti di ben 27 punti nel primo tempo, i turchi si fanno rimontare fino al -1 ma riescono a spuntarla nel finale. Infine, il Bayern Monaco domina il derby tedesco contro l’Alba Berlino, imponendosi per 115-86. Si prende comunque la scena Matteo, che realizza ben 23 punti, oltre a 4 assist.