Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di slalom: Shiffrin favorita n.1, incognita sulla forma di Vlhova

Se nellomaschile regna l’incertezza, in quello femminile Mikaelaoccupa il ruolo della superper la conquista delladi specialità e sarebbe la nona della carriera per la straordinaria campionessa di Vail. Lo scorso annonon ha davvero avuto rivali, vincendo con oltre trecento punti su tutte le avversarie e la sensazione è che anche in questa stagione il copione possa ripetersi.L’unica che sa tenere testa all’americana tra i rapid gates è sicuramente Petra, ma la slovacca è ancora alle riprese con il recupero dal grave infortunio al ginocchio della scorsa stagione e ha deciso di saltare sicuramente il primodella stagione a Levi e forse anche quello in Austria a Gurgl, tornando dunque con le gare in Nord America a Killington.Il rischio dunque è quello cheparta già con 200 punti di divario da, che sicuramente è laa Levi (ha già vinto sette volte) e poi successivamente anche a Gurgl.