Rischi cyber sul voto. La Germania si prepara alle elezioni anticipate

In vista dellein agenda il 23 febbraio, ladeve “proteggere la nostra democrazia nello spazio digitale”, ha dichiarato Nancy Faeser, ministra dell’Interno. “Dobbiamo essere particolarmenteti contro minacce come attacchi hacker, manipolazione e disinformazione”, ha aggiunto facendo riferimentominacce russe. Il ministero dell’Interno ha riferito che, sebbene non si siano verificati gravi incidenti di sicurezza informatica indurante leeuropee e regionali, il Paese ha aumentato la sua vigilanza in vista delle prossimenazionali. “La situazione della sicurezza informatica rimane tesa. Ma allo stesso tempo, vediamo che la resilienza contro gli attacchi sta aumentando”, ha detto Faeser.All’inizio di giugno, il principale partito di opposizione tedesco, l’Unione cristiano-democratica (Cdu), è stato colpito da un attacco informatico su larga scala.