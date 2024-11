Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy e i suoi soci facevano sesso con Justin Bieber. Lo hanno mandato anche da solo in vacanza con uomini ricchi”: la bomba sganciata da Suge Knight

Da quando è scoppiato il “caso” dei “Freak Off”, i festini a base di alcol e droga di, nell’ambiente musicale americano si sussurraun nome:. Tutti sapevano che l’artista ha avuto come mentore, che lo ha sicuramente aiutato ad ottenere il successo internazionale, al netto del suo indiscutibile talento. Ma la “strana” amicizia tra i due ha fatto storcere da sempre il naso sia ai fan che agli amici più stretti. Oraè in carcere travolto da accuse e da reati come il traffico sessuale e violenze.In questi giorni si avvicendano interviste di possibili testimoni, vittime e denunce varie che saranno sul tavolo del processo al via il 5 maggio 2025. Nel frattempo gli avvocati del magnate dell’hip hop spingono affinché il giudice fermi l’ondata di interviste, che stanno uscendo contro il loro assistito per evitare che la giuria sia influenzata negativamente.