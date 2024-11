Lanazione.it - La Scuola Basket Arezzo premiata alla festa della pallacanestro toscana

, 13 novembre 2024 – Lacanestro. Villa Guicciardini a Cantagallo ha ospitato la cerimonia di fine stagione dove,presenza del presidente federale nazionale Giovanni Petrucci, sono stati assegnati riconoscimenti a tutte le squadre vittoriose in campionati e coppe regionali, oltre che ad arbitri, dirigenti e allenatori capaci di portare un contributocrescita del movimento. In questo contesto d’eccezione era presente anche la Sba a cui sono stati conferiti ben quattro riconoscimenti a testimonianza di un 2024 da ricordare per il settore giovanilesocietà che, dall’Under13 all’Under19, è riuscita a confermarsi tra le migliori realtà cestistiche del centro Italia. Particolari applausi sono spettati al responsabile tecnicosocietà aretina, Umberto Vezzosi, a cui è stata conferita una targa per aver salvato la vita a un ragazzo colto da malore durante una partita: l’episodio è avvenuto lo scorso settembre quando fu provvidenziale il tempestivo intervento del tecnico che, con prontezza e freddezza, riuscì a rianimare un atleta diciassettenne in arresto cardiaco attraverso l’utilizzo del defibrillatore.